“Per Eva” dalla Costa d’Amalfi il vino bianco d’eccellenza di Tramonti

Per Luciano Pignataro, giornalista e gastronomo italiano, il vino bianco “Per Eva” 2011 è l’eccellenza di Tramonti, in costiera amalfitana, che costituisce il retroterra agricolo ricco di biodiversità di questo meraviglioso territorio.

Non è famoso come il Fiorduva di Marisa Cuomo ma tra gli appasssionati è ben conosciuto per la sua finezza e la sua eleganza. Dobbiamo dire che le caratteristiche del suo di questo areale, anzi, le condizioni pedoclimatiche complessivamente parlando, sono molto favorevoli alle uve bianche. In secondo luogo è una viticultura del freddo e di alta quota, parliamo di circa 500 metri di altezza, anche 600 in questo caso perchè la Vigna dei Preti dove si allevano la falanghina, la pepella e la ginestra che compongono il vino è uno dei punti più alti della Costiera, un tratto battuto dai venti di mare e di terra che mantengono puliti i grappoli.

Fatte queste presse, aggiungiamo che si tratta di una vinificazione semplice, in acciaio, con breve sosta sulle fecce, da una selezione dei migliori grappoli. Il sorso è lungo, piacevole, è un vino che potrebbe entrare come pirata in qualsiasi batteria facendo bella figura.

La 2011, ricorderete, è stata annata molto calda a partire da Ferragosto, quando l’estate sinora fresca è divenuta torrida per altri 30 giorni. questo caldo ha fatto benissimo alla maturazione di zone fredde come la frazione Ponte dove si trova Vigna dei Preti.