Penisola Sorrentina Sport Festival, Salvatore Aiello:” Il CSAIS è sport”

PENISOLA SORRENTINA SPORT FESTIVAL

23 LUGLIO avrà luogo il

“Penisola Sorrentina Sport Festival”

Da una idea di Salvatore Aiello che oltre la passione mette in campo professionalità e competenza.

La palestra Openclub Sorrento by Ssd Acquaefitness arl è il riferimento sul territorio non solo per il fitness.

La nostra Missione è aiutare le persone a stare meglio attraverso il movimento nelle nostre Palestre.

Il Progetto

Fornire a tutti assistenza personale e programmazione tecnica periodica ed organizzata per rendere l’esperienza di allenamento entusiasmante e memorabile.

Sostiene questa brillante iniziativa il gruppo di lavoro del CSAIn Campania. Un mix di esperti al servizio della comunità sorrentina e di tanti ragazzi.

CSAIN È SPORT

Lo sport è un bene prezioso: è cultura, è pedagogico, è educazione alla salute, influisce positivamente, nel suo complesso, sulla qualità della vita.Lo sport deve essere usufruibile da tutti, perché è un elemento di unione e di aggregazione che si fonda sul rispetto e sulla partecipazione.Fare sport significa non avere come obiettivo il risultato ad ogni costo, ma partecipazione legata ad un concetto sano di competizione, che deve essere a misura delle persone e deve tener conto delle diversità e delle possibilità di ognuno.Questa è la filosofia dello CSAIn che deve essere condivisa e perseguita da tutti gli organismi affiliati.