Penisola Sorrentina Sport Festival – Programma

Venerdì 23 luglio avrà luogo il “Penisola Sorrentina Sport Festival”. Questo importante evento nasce dall’idea di Salvatore Aiello e dall’ottima organizzazione di Openclub Palestre, SSD Acquaefitness e del gruppo di lavoro CSA In Campania.

Programma della giornata

Dalle ore 10.00 presso piazza Veniero in Sorrento ci saranno tante attività sportive grazie alle associazioni del territorio che hanno aderito al progetto NASC – Nuove Abitudini Sportive. Ci sarà anche una tappa delle Palestriadi 2.0 edizione 2021, fiore all’occhiello di questa stagione sportiva CSAIn Fitness Campania e della programmazione nazionale CSAIn.

Dalle ore 18.00 presso l’aula consiliare del comune di Sorrento inizierà la cerimonia di premiazione di atleti, dirigenti e tecnici. Sarà l’occasione per premiare sportivi, dirigenti e giornalisti del calibro di Antonietta di Martino, Dino Zoff, Giacomo Crosa, Raffaele Auriemma, avv. Carmine Castellano, Gennaro Iezzo e le tantissime realtà sportive della Penisola Sorrentina. Ringraziamo l’amministrazione comunale e il sindaco Massimo Coppola che ci ospiterà nella spettacolare sala consiliare del comune di Sorrento. Ringraziamo anche l’avvocato Tommaso Mandato che presenterà il nuovo libro “Il centravanti in giacca e cravatta”.