Penisola sorrentina, Meta in lutto per l’addio ad Antonio Soldatini: oggi i funerali

La città di Meta, in penisola sorrentina, è in cordoglio per la scomparsa del concittadino Antonio Soldatini, che dopo una vita profusa nell’amore per la sua famiglia e la dedizione al, lascia i suoi cari in un profondo dolore.

La sua famiglia, a partire dalla moglie Angelina, lo ricorderà con immenso amore. L’ultimo saluto anche dai figli Loredana, Enzo e Massimo, oltre alle nuore e i tanto amati nipoti. Antonio, oltre che marito e uomo esemplare, era anche un magnifico nonno e padre.

Il rito funebre si terrà oggi, mercoledì 28 luglio alle ore 16:30, presso la Basilica di Santa Maria del Lauro.

La redazione di Positanonews porge l’ultimo saluto con immenso affetto ad Antonio Soldatini e le condoglianze all’intera famglia.