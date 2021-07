Penisola sorrentina, grave infortunio a mare: ragazza finisce in ospedale. Gli auguri di pronta guarigione

Alcuni giorni fa una ragazza è finita in ospedale dopo essersi infortunata gravemente tra le acque della penisola sorrentina.

La giovane aveva raggiunto la spiaggia di Nerano, a Massa Lubrense, per trascorrere una giornata in totale relax e serenità, ma, purtroppo, un incidente ha costretto i medici dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento al ricovero in una delle strutture specializzate della provincia.

Il grave infortunio pare si sia generato mentre la ragazza saltava su uno dei gonfiabili in acqua. La situazione è alquanto delicata e ovviamente non entreremo nei dettagli, ma possiamo solo augurare una pronta guarigione alla ragazza.