Penisola sorrentina, due turisti in isolamento a Massa Lubrense: hanno 45 e 12 anni

Il sindaco Lorenzo Balducelli ha ricevuto notizia dall’Asl di due persone in isolamento nel comune di Massa Lubrense, in penisola sorrentina. I turisti di 45 e 12 anni si trovano in due strutture diverse e hanno sintomi lievi. Ecco il comunicato del sindaco Balducelli.

Vi aggiorno sui dati della diffusione del CoViD-19 sul nostro territorio che ci sono stati comunicati dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Na 3 Sud attraverso la piattaforma regionale Sinfonia.

Due turisti che alloggiano in due diverse strutture extralberghiere del nostro comune sono risultati positivi al tampone molecolare. Si tratta di una persona di 45 anni e di una ragazza di 12 anni. Hanno sintomi lievi e sono in isolamento domiciliare.

Attualmente a Massa Lubrense ci sono 7 residenti positivi ed i 2 turisti di oggi.

Per quanto riguarda i dati sulla campagna di vaccinazione, vi comunico che alla giornata di ieri sono state iniettate 15599 dosi di vaccino a cittadini di Massa Lubrense.