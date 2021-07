Penisola Sorrentina: ai B&b solo le briciole. Ce ne parla Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

«Comprate gli sci e diventate maestri». La polemica esplode nel bel mezzo dell’estate con il sistema turismo che a malapena tenta di ripartire e Sorrento costretto a restare ancora “orfana” dei clienti inglesi. Ad andare all’attacco è Atex, l’associazione turismo extralberghiero della penisola sorrentina che boccia l’ultimo decreto del ministro Massimo Garavaglia che sblocca aiuti per la cifra di quaranta milioni di euro a sostegno dei maestri di sci e delle scuole sciistiche. Una somma importante a dispetto delle “briciole”, appena cinque milioni di euro, per i bed and breakfast senza partita Iva, «esclusi da ogni sostegno».

«Non vorremmo che il Dna settentrionale del ministro abbia influenzato queste decisioni» è l’accusa pesantissima firmata da Sergio Fedele, numero uno di Atex che non usa giri di parole e stigmatizza l’assenza di aiuti incisivi per il comparto ricettivo. Tanto che l’associazione «invita i propri associati a comprarsi degli sci e diventare maestri». Secondo Atex, paragonare gli aiuti per il settore sciistico a quelli riservati per i B& b «è impietoso, è clamoroso – continua Fedele – Sia chiaro, non siamo contro gli aiuti ai maestri da sci. Ci mancherebbe. Ma mortificare in questo modo un segmento ricettivo che conta circa 30.000 strutture, che ospita e accoglie milioni di turisti è incomprensibile. Forse anche su questo argomento si dovrebbe far sentire, forte, la voce autorevole delle nostre istituzioni».

Si tratta di un momento assolutamente complicato per il turismo, in particolare per la penisola sorrentina dove sono una chimera le 850mila presenze di clienti britannici che venivano a trascorrere le proprie vacanze a Sorrento e dintorni.

A proposito: continua la polemica sulla decisione di applicare dei rincari alle tariffe taxi. Dopo oltre dieci anni, a seguito di un lungo confronto tra Comune di Sorrento, driver, sindacati e rappresentanti della filiera ricettiva, è stato varato il nuovo listino col voto contrario di Federalberghi penisola sorrentina che ha ritenuto eccessivi gli aumenti a carico dei clienti. Atex, però, non è stata chiamata in causa nella discussione. «Condividiamo la posizione di Federalberghi che ha votato contro questa decisione in commissione consultiva autoservizi pubblici – sottolinea Fedele – La motivazione del voto contrario è che le nuove tariffe sono eccessive rispetto a quelle vigenti. Ma la delibera è passata a maggioranza».

Questi i nuovi costi del servizio: scatto alla partenza 6 euro: scatto ogni 50 metri per il primo chilometri 30 centesimi; scatto ogni 50 metri dopo il primo chilometro 20 centesimi; supplemento notturno (dalle 22 alle 7) 3 euro; supplemento festivo 2 euro; supplemento ogni minuto di attesa o velocità inferiore a 20 chilometri orari 50 centesimi; ogni bagaglio 1 euro (supplemento bagaglio non sarà inserito nel tassametro ma esposto e riferito ai clienti prima dell’inizio della corsa); ritorno a vuoto oltre il Comune di Sorrento +20% sugli scatti per chilometro; minima corsa 12 euro (la minima corsa si applica esclusivamente dal posteggio taxi e per chiamate entro e non oltre un chilometro dallo stazionamento taxi di partenza); tariffa invernale deal 15 novembre al 15 marzo riduzione del 20%.