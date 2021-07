Paura a Positano: principio di incendio in un’abitazione. Paura a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, in questa tarda mattinata di martedì 13 luglio 2021:in via Cristoforo Colombo, infatti, si è sviluppato un principio di incendio in un’abitazione.

Prezioso il tempestivo e provvidenziale intervento della Polizia Municipale, che è riuscita a mantenere la situazione sotto controllo ed evitare che le fiamme divampassero. Sembrerebbe che oramai sia tutto risolto.