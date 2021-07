Paura a Castellammare di Stabia, esplosione nei locali del Commissariato di Polizia

Castellammare di Stabia. Intorno alle 15.30 di oggi molti cittadini hanno tremato nel sentire un forte boato, dovuto ad una improvvisa esplosione nei locali del commissariato di Polizia in Via De Gasperi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, le ambulanze e gli artificieri, oltre alla polizia scientifica ed al questore di Napoli Non sono ancora chiare le cause dell’esplosione che potrebbe essere scaturita da una caldaia difettosa o secondo altre ipotesi dallo scoppio di fuochi artificiali sequestrati e conservati in un deposito. La strada è stata interdetta al traffico per consentire gli interventi di messa in sicurezza ed i soccorsi.

Stando alle prime notizie sembra ci siano almeno tre feriti. Ingenti i danni all’immobile con il primo piano parzialmente distrutto.