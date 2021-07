Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli rientra in Vaticano

Questa mattina Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli ed è tornato a Casa Santa Marta verso mezzogiorno, fermandosi prima in preghiera a Santa Maria Maggiore per ringraziare per il “felice esito della degenza” e ricordare tutti gli ammalati incontrati in questi giorni, come riporta “Vatican News”.

Le stanze del “Vaticano numero 3” hanno richiuso stamattina le porte con la stessa “normalità” con cui si erano aperte dieci giorni or sono per accoglierlo. Il Papa ha terminato il periodo di degenza dopo l’intervento al colon e ha fatto ritorno nella sua residenza in Vaticano poco prima delle 12. Lo ha confermato il direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni, riferendo ai giornalisti che dopo essere stato dimesso poco oltre le 10.30 di oggi, Francesco prima di rientrare a Casa Santa Marta è passato, come d’abitudine dopo i suoi viaggi, dalla Basilica di Santa Maria Maggiore per pregare davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani e “ringraziare per il buon esito del suo intervento chirurgico”, rivolgendo alla Madonna “una preghiera per tutti i malati, in particolare quelli incontrati durante i giorni della sua degenza”.

Il Pontefice sta bene ed ha già ripreso la sua attività apostolica in attesa della recita dell’Angelus di domenica prossima da Piazza San Pietro.