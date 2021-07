Paolo Crepet a Piano di Sorrento “Oltre la tempesta”, i giovani siano educati a volare da soli con prudenza e coraggio. Interessante l’incontro al centro parrocchiale dello psichiatra e scrittore Paolo Crepet che ha presentato “Oltre la tempesta”, il suo ultimo libro che prendendo spunto dalla pandemia si interroga sul periodo che tutti noi stiamo attraversando, come se fossimo in mezzo a un mare tempestoso ma con tanto bisogno di fiducia e sicurezza.

“Credo che dopo tutto quello che abbiamo passato sia molto importante mettere apposto le cose con buon senso e una visione per il futuro – ha spiegato Paolo Crepet – per stare meglio bisogna partire, andare in giro e conoscere il mondo. Sono in giro per il mondo da sempre, per me l’Italia e l’Europa sono troppo piccole. Il mondo è più o meno quello che voglio”.

video a cura di Paola d’ Esposito