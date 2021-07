Pallavolo, la Folgore Massa è inserita nel Girone Blu

La Lega Pallavolo Serie A ha diramato i gironi in vista del prossimo campionato di A3 Credem Banca. La ShedirPharma Folgore Massa è stata inserita nel Girone Blu in compagnia di altri 4 roster campani (Aversa, Marcianise, Marigliano e Ottaviano), 3 pugliesi (Casarano, Galatina e Lecce), 2 siciliani (Aci Castello e Modica), 2 laziali (Sabaudia e Tuscania), 1 calabrese (Palmi). Dal Lazio alla Sicilia siamo pronti a portare in alto il nome della costiera anche in serie A.