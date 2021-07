Operai Whirlpool bloccano il molo Beverello e vie del mare per Capri e Ischia

Operai Whirlpool hanno occupato intorno alle 10.30 di oggi gli imbarchi per le isole a Napoli, al Molo Beverello. La protesta è per la vertenza che riguarda lo stabilimento di via Argine chiuso dalla multinazionale.

Un centinaio di operai della Whirlpool manifesta: “Ennesimo atto dimostrativo dei lavoratori -dice Antonio Accurso, segretario generale aggiunto Uilm Campania-che manifesteranno per far ritirare i licenziamenti. Il tempo stringe e il governo che li ha sbloccati deve porre rimedio. Noi lotteremo fino a una soluzione che ristabilisca la validità degli accordi siglati e una prospettiva industriale seria per i lavoratori”.

Disagi per i turisti che stavano per imbarcarsi, che hanno dovuto attendere i manifestanti. Necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Foto: Sputnik