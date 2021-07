Ogni popolo ha il governo che si merita. La frase di Joseph De Maistre nostro malgrado è sempre attuale

“Ogni popolo ha il governo che si merita” Chi non conosce questa frase.

Buongiorno Direttore le volevo proporre questa mia riflessione.

E’ talmente celebre da appartenere ormai al linguaggio corrente.Alzi la mano chi non l’ha citata almeno una volta nella vita, soprattutto in discussioni di argomento politico! Essa appartiene al filosofo e diplomatico italiano di lingua francese Joseph De Maistre (1753-1821), fu riportata per la prima volta in una sua lettera pubblicata su un giornale russo datata 1811 in riferimento al governo Zarista dell’ epoca.

Questa frase mi fa pensare a tutte le cose che accadono oggi, che viviamo in primis sulla nostra pelle, ma apprendiamo , osserviamo e leggiamo in continuazione. Positano News, la sua eccellente opera di informazione della redazione tutta.

Di contro si deve notare che alla parola “ popolo “, non metto volutamente la maiuscola per non dare diversa interpretazione a quello che voglio dire.

In effetti senza dilungarmi; da quello che si legge sui quotidiani locali ed in maggior modo attraverso Positano News, che indubbiamente è la testata più popolare e facilmente accessibile con un semplice click, in modo rapido e gratuito, di quello che accade in Penisola ed in Costiera,

Prima , anni fa c’ erano più Amministratori che lavoravano per il popolo , ma all’ epoca anche senza internet, il popolo seguiva, partecipava , elogiava o contestava anche in maniera energica le persone che talvolta aveva proprio lui eletto. Su questa linea devo salvare però l’ eccezione per alcuni Amministratori onesti e motivati, che vorrebbero o avrebbero fare qualcosa di utile per il popolo, ma sono prima o poi travolti dalla marea dell’ immobilismo che li ha circondati o fatti rimanere da soli con il cosiddetto “Cerino ardente in Mano.” Questo secondo me accade perché la gran massa dei cittadini sia al livello Nazionale che Locale, ha perso la fiducia , delusa e sconcertata. Per non dire sconvolta e quindi preferisce starsene in disparte o mettersi al riparo, senza mai intervenire , attendendo gli eventi. Quali eventi talvolta non sono quelli che si ci aspettano e talvolta si è costretti ad ingoiare bocconi amari, sia materialmente che moralmente, dato che questa situazione è molto avvilente per tutti. Spero che le persone del popolo, prendano coscienza della situazione e della consistenza del territorio dove si abita. Delle cose che sono concesse ai cittadini e delle cose che sono negate. Valutare se tutto questo accade in buonafede o al contrario per iter farraginoso è poco trasparente per l’ interesse di pochi eletti. Per concludere si può uscire dal tunnel, non facendo chiacchere, ma azioni e fatti concreti, ma tutto questo dipende da ogni singolo componente del popolo, lo dobbiamo capire ed ammettere, come d’altronde anche la storia Italiana e Locale degli ultimi due secoli insegna.

Giovanni De Angelis