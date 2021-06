Oggi per il “Panorama” e per Maiori è un giorno di festa. Il post virale di Stefano Della Pietra, già sindaco della cittadina , uno degli imprenditori turistici più stimati della Campania, per l’apertura del più grande albergo della cittadina della Costiera amalfitana, per Maiori e la costa d’ Amalfi un grosso rilancio per il turismo e l’indotto

Si riparte.

Oggi riapre il “Panorama” che non è solo un bene di proprietà della mia famiglia e mio personale.

L’albergo è un’azienda.

E le aziende sono patrimonio anche di tutti i collaboratori.

In oltre mezzo secolo, in questa impresa, centinaia di persone con la loro opera appassionata, fatta di dedizione e professionalità, hanno partecipato, da protagonisti, alla scrittura della lunga storia dell’ospitalità nella nostra Maiori.

Dopo una brusca e non breve interruzione, di cui mi rammarico e mi scuso, ed in un momento per nulla facile per il turismo, l’hotel Panorama, con un atto di fiducia e coraggio, oggi finalmente riapre le sue porte e riprende il suo cammino.

E questo riavvio avviene a brevissima distanza da un ricambio gestionale.

Se tutto ciò è stato possibile in tempi così ristrettì, è grazie ad un sforzo corale di tanti: lavoratori, tecnici, autorità amministrative e diverse squadre di operai esterni.

Perciò, di cuore, non posso che ringraziare veramente tutti, a partire dal nuovo amministratore Antonio Russo e tutta la sua squadra di valenti collaboratori.

Ma voglio esprimere anche un altro ringraziamento.

E’ per le tantissime persone che, semplicemente, hanno incoraggiato ogni giorno, in maniera amichevole, talvolta anche solo con un sorriso, tutta l’attività che è servita per raggiungere in così poco tempo questo risultato.

Oggi per il “Panorama” e per Maiori è un giorno di festa.

Speriamo davvero che sia solo il primo di tanti altri.