OFFICINA 82 WINE BAR NUOVA PROPOSTA VIALE NIZZA SORRENTO

WINE BAR A VIALE NIZZA

Con Giacomo e il suo staff in un luogo confidenziale realizzato durante la pandemia.

Un progetto semplice fatto con amore e passione. Puntare alla qualità del prodotto e del servizio e grande familiarità. Con gli amici e gli ospiti si da forza a nuove relazioni post pandemia, con la sensibilità e delicatezza, creando atmosfere vere.

Il gusto in un bicchiere e la voglia di contiunuare a vivere.

Una nuova attività al centro di Sorrento.

Officina 82 WINE BAR è UN’ESPERIENZA DI STILE ED EMOZIONI, qui il buon cibo e gli ottimi vini si incontrano, in un’ atmosfera intima e cordiale. L’ ambiente è curato nei minimi dettagli , sia per il suo style unico nell’arredamento sia per l’alta selezione dei vini e dei piatti tradizionali. Ed è proprio questo mariage tra il piatto e il bicchiere che fa il nostro punto di forza.

Giacomo Nocera quali sono le specialità?

Ricette semplici e raffinate , con prodotti della nostra terra, tutto rigorosamente a km 0 . I nostri piatti cambiano ogni giorno in base alla stagionalita’ e ai prodotti dei nostri contadini. Si punta al salato . Molto interessante è la