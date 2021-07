M/n Lady Adriana

Nave Passeggeri, 320tons

Cerca

Comandante con certificati e biennale validi.

Titoli richiesti: abilitazione al Comando per navi fino a 500tons

L’ unità è ormeggiata nel porto di Napoli ed effettua solo uscite per eventi, generalmente di sera, nel golfo di Napoli.

Si garantisce l’affiancamento per le manovre con persona esperta.

Se interessati, contattare:

339 133 4012