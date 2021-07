Nuovo porto a Sorrento: progetti pronti entro l’estate.

Percorso pedonale meccanizzato: entro la fine dell’estate potrebbe esserci la stretta finale sui progetti. Sì, perché la società che ha vinto il bando della progettazione – avviso indetto da Acamir, l’agenzia campana per la mobilità – è ormai pronta a proporre le sue proposte sul maxi intervento che dovrebbe collegare il porto di Marina Piccola e il parcheggio comunale Achille Lauro di via Correale.

Si tratti un una opera che rivestirà un ruolo cruciale nella rivoluzione – mobilità che si intende attuare a Sorrento. Con ascensori, gallerie e tappeti mobili, l’obiettivo di rendere completamente pedonale il salotto buono di Sorrento potrebbe diventare realtà.

Per eseguire i lavori servono sedici milioni di euro: metà sono garantiti da fondi regionali, l’altra metà sono a carico del Comune di Sorrento ma come già raccontato da Metropolis nei giorni scorsi l’ente regionale è intenzionato a coprire interamente i costi. Ovviamente la gestione potrebbe essere pubblica ma l’amministrazione non esclude affatto che possa indire un bando per affidare la concessione pluriennale.

Fonte Metropolis