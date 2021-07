NUOVE OPPORTUNITA’ ERASMUS+ IN COSTIERA AMALFITANA

I progetti Erasmus+ in Costiera amalfitana stanno diventando una realtà sempre più diffusa, grazie alla progettazione portata avanti dall’associazione ACARBIO (www.acarbio.org) di Tramonti sin dal 2014 e che negli anni ha coinvolto anche i comuni di Tramonti, Scala, Maiori, Minori e Praiano. Opportunità uniche per i giovani locali per partecipare a scambi giovanili, a corsi di formazioni, visite studio e anche al volontariato europeo di lungo termine, il tutto finanziato dal programma Erasmus+.

Tra le numerose iniziative promosse sul territorio, ACARBIO è ora impegnata in un partenariato tra Italia, Francia, Grecia e Romania nel progetto strategico “RESCUE” della durata di 24 mesi che ha come obiettivo quello di promuovere il recupero e rivalorizzazione di aree pubbliche in disuso o abbandonate per renderle di nuovo utili alla comunità. Il progetto ha avuto inizio a Gennaio 2021 e la prima fase ha previsto una serie di interviste e questionari sul territorio di Tramonti e della Costiera amalfitana, a cittadini e amministratori per elaborare una ricerca sullo stato delle aree abbandonate nei territori coinvolti, sulla percezione della popolazione su questi temi e per meglio comprendere i bisogni dei cittadini riguardo questi spazi.

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO IN ROMANIA

La seconda fase prevede l’opportunità per 5 persone del territorio di partecipare ad un corso che si terrà in Transilvania (Romania), nella città di Cristuru Secuiesc dal 23 Luglio al 1 Agosto 2021 e completamente finanziato dal programma Erasmus+ (vitto, alloggio e costi di viaggio).

Il gruppo italiano, accompagnato da un coordinatore dell’associazione ACARBIO, si incontrerà con i partecipanti delle altre comunità coinvolte da Francia, Grecia e Romania per una settimana ricca di occasioni per scambiarsi conoscenze sul tema del progetto, imparare come promuovere e gestire iniziative di recupero di luoghi abbandonati, visitare alcuni esempi di recupero nell’area di Cristuru, ma anche partecipare ad attività di scambio interculturale e visite guidate. Al termine del progetto i partecipanti riceveranno anche il certificato Youthpass del programma Erasmus+.

Sono ancora disponibili pochi posti. Per chiunque fosse interessato a partecipare può contattare l’associazione ACARBIO su WhatsApp al 3280311884 o via email a staff@riservabiosferacostiera.org.