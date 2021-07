NLG Navigazione libera del Golfo Collegamenti marittimi: al via nuova linea *Diretta* tra Napoli e la Costiera Amalfitana

Napoli. In costiera amalfitana evitando il traffico della costiera amalfitana. Da domani 28 luglio partirà infatti un collegamento diretto da Napoli con Positano e Amalfi alle 8,35 e alle 14,40. Grazie alle veloci navi jet della NLG- Navigazione Libera del Golfo, sarà possibile raggiungere due volte al giorno le mete turistiche più famose della costiera in 1h 45 min. lasciando comodamente l’auto in garace. Sarà inoltre possibile partire con la motonave Picasso da Castellammare di Stabia e da Sorrento alle 8.20 e da Sorrento alle 9.30 con arrivo a Positano alle 10.20 ed Amalfi alle 10,55. Poi il Picasso farà la spola ogni tre ore per un paio di volte tra le due località costiere fino al rientro a Sorrento e Castellammare di Stabia previsto alle 17.05 da Amalfi e alle 17.50 da Positano. In questo modo si avranno tre ore di tempo per visitare ciascuna delle due cittadine. Un servizio pensato appositamente per visitare la costiera in un solo giorno e senza auto.