Niente eventi a Meta: fondi dirottati a famiglie ed imprese. Ce ne parla Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis.

L’aveva già annunciato giorni fa. E lo ribadisce oggi, nel pieno dell’estate. A Meta l’amministrazione ha deciso di destinare le risorse 2021 previste per eventi e spettacoli al fondo con cui si finanziano misure di supporto a famiglie e imprese, gravemente provate dall’emergenza Covid 19. Il sindaco Giuseppe Tito lo rimarca con una lettera aperta rivolta ai cittadini, in cui sottolinea che la decisione di non impegnare risorse per iniziative anche serali è necessaria.

«È un dovere di tutti noi essere vicino a chi ne ha più bisogno, ancor più in momenti come questo – sottolinea il sindaco- Ciò non significa che non siamo concentrati sul turismo. Sono consapevole e dobbiamo essere tutti consapevoli che il turismo rappresenta la struttura portante della nostra economia. Alberghi, strutture extralberghiere, stabilimenti balneari, guide, Ncc, artigiani ,ristoratori, bar, consulenti vivono grazie al turismo. Nel nostro Comune migliaia di persone sono collegate direttamente e indirettamente a questo settore.

Nessuna amministrazione può reggersi se l’economia non consente attraverso una equa tassazione la possibilità di disporre delle risorse da destinare ai più bisognosi. Per questo la nostra amministrazione se da un lato per il 2021 ha concentrato i suoi sforzi alle famiglie più bisognose dell’altro ha avviato una serie di confronti per definire una strategia a favore del turismo. Lo abbiamo fatto avviando insieme alla Pro Loco e all’associazione Atex un servizio informazioni che viene trasmesso quindicinalmente agli operatori economici, un calendario di incontri periodici con gli operatori per analizzare priorità e iniziative».

«Stiamo cominciando a ragionare con gli operatori su loro proposte per favorire la destagionalizzazione. Continueremo su questa strada. Rimaniamo uniti».