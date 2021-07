Nevio Carrafiello è il nuovo attaccante della FC Costa d’Amalfi

La FC Costa d’Amalfi è lieta di comunicare il tesseramento dell’attaccante Nevio Carrafiello, 20enne, nato a Salerno. Seppur giovanissimo, la carriera di Nevio parla da sola. Cresciuto nell’Avellino il ragazzo è poi approdato alla Salernitana, ottiene la convocazione con l’Italia Under 18 e 19, oltre a diverse convocazioni in Serie B sempre con i granata. Tanta Serie D alle spalle, con un campionato vinto a Rieti, passando poi per Portici, Nocerina, Agropoli e Nola e finendo questa stagione all’Afragolese. Una seconda punta velocissima, oltre che tecnica e che può giocare da esterno, su entrambi i lati. Arriva alla corte di mister Proto un ragazzo che ha voglia di far bene e che promette impegno e dedizione. Il Presidente, Sal De Riso e tutta la società, è felice di dare il benvenuto ad un nuovo membro di questa famiglia, con la speranza di poter fare grandi cose insieme. Ecco le prime parole di Nevio: “Sono contento di essere arrivato in una società seria come il Costa d Amalfi. Ho sposato subito questo progetto perché conosco bene mister Proto, ed anche qualche giocatore. Spero di fare bene con questa maglia perché la società ha dimostrato di volermi e di credere fortemente in me, e vorrei ripagare questa fiducia facendo parlare il campo”.