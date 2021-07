Nessun caso di Covid-19 in costiera amalfitana, fatta eccezione per Furore ed Agerola

La Costiera Amalfitana, al momento, non registra casi di positività al Covid-19, fatta eccezione per i comuni di Furore ed Agerola. Continua senza sosta e con grande adesione la campagna vaccinale al fine di assicurare un’estate serena e nel segno della ripresa, continuando ovviamente a rispettare le basilari regole che oramai abbiamo imparato tutti a memoria: indossare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi ed all’aperto dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro, distanziamento sociale ed igienizzazione delle mani.

Purtroppo sappiamo che la variante Delta ha colpito con un focolaio il comune di Agerola che registra attualmente 38 positivi mentre a Furore i cittadini positivi sono 4, il tutto secondo le comunicazioni ufficiali che Positanonews continua a riportare in modo responsabile e trasparente.

Possiamo quindi tranquillizzare tutti affermando, sulla base di dati verificati e verificabili, che la costiera amalfitana (fatta eccezione come detto per Agerola e Furore) è completamente Covid-free. Questo però non deve portarci ad abbassare la guardia ma a vivere in modo sereno nel rispetto delle regole. Godiamoci quindi l’estate ma continuiamo a fare attenzione in modo da poter finalmente uscire dal tunnel.