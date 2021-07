Nel mare di Positano Aquarius, il mega yacht di 92 metri

Positano. Altra splendida giornata di luglio in Costiera Amalfitana con numerose imbarcazioni lungo la costa a godersi il panorama mozzafiato. Tra queste spicca il megayacht Aquarius proveniente da Capri. Non si sa con precisione chi sia ospitato a bordo del megayacht ma, secondo alcune voci, si tratterebbe di quale reale di origine araba.

Un colosso lungo 92 metri e largo 13,45 metri. E’ stato lanciato presso il cantiere Feadship di Aalsmeer. L’azienda olandese di design Sinot Exclusive Yacht Design ha progettato sia gli interni che gli esterni dello yacht.

Lo scafo di Aquarius è costruito in acciaio mentre la sovrastruttura è in alluminio con ponti rivestiti in teak. Lo yacht è classificato dal Lloyd’s Register ed è registrato alle Isole Cayman. E’ alimentato da due motori diesel MTU 16V 4000 M63L Diesel da 3.000 hp. Con i suoi serbatoi di carburante da 275.800 L (72.900 US gal) ha un’autonomia massima di 5.500 nmi (10.200 km) a 12 nodi (22 km/h). Gli interni della nave sono stati concepiti dal team di progettazione di Wynn.

Il proprietario dell’Aquarius è Steve Wynn, ex fondatore e ceo della Wynn Resorts di Las Vegas. Ascensore, piscina, beach club, pista di atterraggio per elicotteri, sala massaggi, piattaforma per nuoto, luci subacquee, salone di bellezza, studio del proprietario, garage per tender con tender da 10,20 m, aria condizionata, vasca idromassaggio sul ponte, palestra, connessione WiFi: tutto questo a bordo di Aquarius.