Negli USA la pizza da 1.9 km, a Vico Equense Michele Cuomo: “Possiamo battere questo record”

Michele Cuomo di Vico Equense sostiene di poter battere il primato che detengono gli americani per la pizza più lunga al mondo, con tanto di certificato ufficiale del Guinness World Records. Si tratta della pizza lunga 1,9 chilometri realizzata in California, nei pressi di Los Angeles. Il primato napoletano battuto dagli USA era di circa 1,8 chilometri.

A Vico Equense si accende la sfida con Michele Cuomo, presidente dell’Associazione Pizza a Vico, da sempre ha l’idea di riportare il titolo a casa. La pizza è il simbolo di Vico Equense e il primato non può restare negli Stati Uniti! “Abbiamo tutte le carte in regola per battere questo Guinness” ripete ai suoi colleghi pizzaioli.

Michele nel 2015 lanciò l’evento “Pizza a Vico”. Dopo quattro edizioni di enorme successo, Pizza a Vico è stata citata anche dal prestigioso quotidiano britannico “The Independent”, che inserisce Vico Equense tra le nove destinazioni di mare da visitare in Europa nel 2021. La pizza non è solo un alimento, un cibo, un gusto, un capriccio, una voglia, un desiderio, la pizza è tante cose e di più.