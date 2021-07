Napoli, la Via della Felicità e Miniera ripuliscono il Parco dei Quartieri Spagnoli

Questa mattina La Via della Felicità di Napoli e l’associazione Miniera si sono ritrovati presso i giardini del Parco dei Quartieri Spagnoli per ridare vita e decoro ad alcune aiuole e aree verdi. Appena arrivati i volontari hanno iniziato a togliere tutte le erbacce e le foglie secche per un totale di 15 sacchi grandi oltre ai “classici” rifiuti abbandonati come bottiglie di plastica, lattine, cartacce e bottiglie di vetro. I volontari, dopo la raccolta, hanno dovuto sbloccare un tombino che era otturato dai rifiuti e dalle foglie secche, così da far riprendere il corretto scolo delle acque piovane. Infine, si sono presi cura degli alberi e le piante presenti innaffiandole viste le alte temperature segnalate per questo week-end.

Così facendo i volontari de La Via della Felicità hanno potuto anche verificare il corretto funzionamento della fontanella del parco. Questa verifica fa parte di un progetto promosso dall’associazione Cleanap di Napoli che vuole ripristinare tutte le fontanelle potabili della città così da abbattere l’acquisto di plastica.

Infatti, Pascal Lemos, coordinatore de La Via della Felicità, ha affermato che: “Stamattina abbiamo consumato circa 4 litri di acqua dalla fontanella. Se non ci fosse stata, avremmo dovuto acquistare 8 bottigliette di plastica”.

L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità scrisse: “Non è necessario aumentare la sporcizia che inquina la terra e le falde acquifere, né aumentare i pericoli d’incendio nelle boscaglie, anzi, nel tempo libero si può fare qualcosa di costruttivo”. Ed è questo il messaggio che i volontari vogliono lanciare, un piccolo gesto di tante persone può creare un reale ed efficace cambiamento nella città di Napoli.

Chiunque volesse partecipare o volesse ricevere maggiori informazioni può contattare il numero 393.287.9569 (Pascal Lemos) o può scrivere a laviadellafelicitacampania@gmail.com .

