Napoli, Giuseppe Alviti presidente nazionale Ass.Guardie Giurate salva dal soffocamento bambino di 5 anni

Un bambino di cinque anni ha rischiato di morire per aver ingerito accidentalmente una monetina mentre a Napoli era a bordo di un autobus di linea. Fortunatamente nei pressi della fermata del pullman,verso le ore 16.30 una guardia giurata libera dal servizio ,poi meglio identificata nel Presidente nazionale dell’ associazione Nazionale guardie giurate Giuseppe Alviti ex appartenente ai reparti speciali della Marina Militare ha agito prontamente evitando il peggio, lo nota boccheggiare A questo punto scatta per portarsi in soccorso del piccolo e della giovane madre provenienti dalla piccola cittadina di Brusciano in Provincia di Napoli e pratica la manovra di Heimlich al piccolo salvandolo e facendo scaturire un applauso da tutti gli astanti presenti, solo per precauzione il piccolo è stato poi portato al nosocomio Santobono dove non corre nessun rischio e ora sta bene.