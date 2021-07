NAPOLI E IL NUOVO UMANESIMO DI NINO DANIELE

Mercoledi 21 luglio 2021, alle ore 18.30, presso l’albergo Conca Park, si terrà la conferenza si Napoli e il nuovo Umanesimo , del prof Nino Daniele. Organizzata e voluta dall’Istituto di Cultura Tasso, presieduto da Luciano Russo. L’evento è aperto al pubblico che segue

Gaetano Daniele, nato a Napoli, laureato in filosofia presso l’Università degli Studi “Federico II”, è stato consigliere comunale di Napoli dal 1977 al 1993, consigliere regionale della Campania dal 1995 al 2005 e vice presidente della Giunta Regionale. Dal 2005 al 2010 è stato sindaco di Ercolano.

Ha pubblicato tra l’altro una biografia su Filippo Turati con la prefazione di Aldo Masullo; poi il volume “Pensare la Campania in Europa” con la prefazione di Biagio De Giovanni e la raccolta di scritti “Mezzogiorno in bilico”. Attualmente presiede l’Osservatorio sulla camorra in Campania.