Napoli, caos per la galleria Vittoria chiusa e le strade che cedono

Napoli. A dieci mesi dalla chiusura della galleria Vittoria – così come scrive Paolo Barbuto su “Il Mattino” – non è ancora prevista una data d’inizio dei lavori, non c’è ancora un accordo con la ditta che dovrà occuparsi del ripristino e si affievolisce la speranza di poter rispettare i tempi imposti dalla Procura (quattro mesi che scadranno il 13 di agosto) per rimettere a posto i guai del tunnel.

Di fronte all’inerzia del Comune, ieri mattina un gruppo di cittadini, guidati dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, ha simbolicamente occupato la galleria Vittoria, inscenando una marcia di protesta all’interno della struttura vietata al traffico.

Davanti al tunnel i cittadini s’erano radunati perché è partita ufficialmente una raccolta di firme per chiedere al Governo di intervenire con la nomina di un commissario che possa finalmente risolvere la questione. Da qualche giorno le grate che vietano l’accesso alla galleria sono state rimosse, l’accesso è praticamente consentito a tutti, così per qualche minuto, è stato abbandonato il banchetto della raccolte firme e la piccola truppa di napoletani sfiduciati ha percorso qualche metro all’interno del tunnel: «Non possiamo più assistere a questo scempio – ha tuonato il consigliere regionale Borrelli – non è ammissibile che in dieci mesi il Comune non abbia trovato una soluzione a questa vicenda. È determinante a questo punto la nomina di un commissario, unica speranza per trovare una via d’uscita che restituisca alla città questo percorso determinante per la viabilità ma, soprattutto, come via di fuga in caso di calamità».

Tra i primi firmatari della petizione, raggiungibile anche online tramite il sito change.org (cercando «Il Governo batta un colpo, sia inviato un commissario per iniziare i lavori») l’attore Massimiliano Gallo il quale non ha semplicemente lasciato la sua firma in calce alla richiesta ma ha anche realizzato un video nel quale chiede che la galleria torni percorribile al più presto. «Tra i firmatari eccellenti, però, ci sono anche lo scrittore Maurizio de Giovanni, il presidente dell’Aci Campania Antonio Coppola e l’ex presidente dell’ordine dei giornalisti Ermanno Corsi», spiega Borrelli il quale sta già progettando nuove forme di protesta che coinvolgano i rappresentanti di Napoli che siedono alla Camera e al Senato, a prescindere dall’appartenenza politica.

Intanto da palazzo San Giacomo non giungono notizie circa l’avanzamento delle trattative per l’avvio dei lavori, e non arrivano notizie nemmeno dall’Anas che, secondo quanto spiegato con chiarezza nei mesi scorsi, ha accettato di assumersi l’onere della realizzazione materiale degli interventi.

La questione, i lettori lo ricorderanno, è legata a un accordo a tre già firmato dal Comune per ottenere i fondi necessari al ripristino del tunnel. Sulla base di un antico accordo scaturito dopo l’ingresso in città dell’Alta Velocità, Rete Ferroviaria Italiana doveva offrire al Comune finanziamenti da destinare alla viabilità. I residui di quell’accordo ammontano a due milioni di euro, somma utile ai lavori per la Galleria che, però, il Comune non ha potuto incassare direttamente. Se avesse accolto nel bilancio quei soldi, i creditori di vecchia data si sarebbero fatti avanti per vedere soddisfatte le loro legittime richieste: così s’è deciso di far transitare quel denaro direttamente da Rfi all’Anas che si occuperà materialmente degli interventi.

Dieci giorni fa l’accordo a tre per il passaggio del denaro è stato raggiunto, ora bisogna firmare pure l’accordo a due fra Comune e Anas per l’avvio ufficiale del cantiere. Di quest’ultimo accordo, però, allo stato attuale non esiste ancora traccia. E la questione inizia a diventare preoccupante, anche perché s’avvicina agosto. Nell’ottavo mese dell’anno, abitualmente, i cantieri si fermano perché le aziende che forniscono le materie prime sono in pausa estiva; però proprio alla metà di quel mese, agosto appunto, scadrà il tempo concesso dalla Procura nel giorno in cui dissequestrò la galleria, per il completamento dei lavori.

Se ci sarà uno sprint che consentirà l’apertura del cantiere, il Comune potrà anche chiedere una proroga alla Procura della Repubblica. Se quel cantiere non ci sarà, invece, le possibilità di proroga si ridurranno drasticamente e la galleria resterà ancora chiusa e inutilizzabile.