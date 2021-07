Napoli. Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS. Calendario degli Incontri: Settembre 2021 – Maggio 2022.

In collaborazione con E.I.P Italia Scuola Strumento di Pace

Ente accreditato per la formazione dal Ministero Istruzione ex D.M. 170/2016

Biblio-mediateca ETHOS e NOMOS

Calendario degli Incontri

Settembre 2021 – Maggio 2022

lun. 27 settembre 2021 h.17

Pietro CERRETA

Il potere di seduzione che emana dalla prova pratica

merc. 29 s ettembre 2021 h. 17

Ennio ALOJA

La secolare devozione dei “luciani” alla Madonna della Catena

giov. 30 settembre 2021 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Dura Europos: una significativa testimonianza di ‘domus ecclesiae’

lun. 4 ottobre 2021 h. 17

Giustino GATTI – La Costituzione: principi fondamentali

mart. 5 ottobre 2021 h 18

Monica FLORIO – modera Maurizio VITIELLO – interviene Sergio ZAZZERA

Storie di guappi e femminielli

merc. 6 ottobre 2021 h. 17

Anna Paola TANTUCCI

Elementi fondativi dello sviluppo sostenibile

giov. 7 ottobre 2021 h. 17

Alberto VITO introduce Rosanna MAGARO’

Il contributo della psicologia per una cura globale in medicina

sabato 9 ottobre 2021 h 18

Antonio GIORGIO (attore) – Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

lun. 11 ottobre 2021 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso degli oppiacei

mart. 12 ottobre 2021 h. 17

Laura CAPOBIANCO

Il nuovo protagonismo delle donne: il femminismo

merc. 13 ottobre 2021 h. 17

Isabella IASELLI

Codice rosso: violenza sulle donne!

giov. 14 ottobre 2021 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Il mio cammino dell’Essere trova le chiavi con Socrate e Platone

ven. 15 ottobre 2021 h. 17

Raffaele CANANZI – Mario ROVINELLO

L’enciclica “Rerum Novarum”: contesto storico, principi, contenuti

lun. 18 ottobre 2021 h. 17

Clementina GILY – Alfonso PAOLELLA

Giordano Bruno mago e il Rinascimento

mart. 19 ottobre 2021 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

Bibliografia – Cartografia – Confini – Età romana – Castel s. Elmo – Certosa di s. Martino

merc. 20 ottobre 2021 h. 18,30

Avventure nel Mondo

Oman

giov. 21 ottobre 2021 h. 17

Lelio MAZZARELLA

L’importanza della forma nelle macro-molecole biologiche

ven. 22 ottobre 2021 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

lun. 25 ottobre 2021 h. 17

Laura FRANCHINI – Silvana VON ARX

Musica e colore: sinestesia o felice connubio?

merc. 27 ottobre 2021 h. 17

Giuseppe LIMONE

Etica e Diritto

giov. 28 ottobre 2021 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Roma: icone e simboli catacombali nei primi secoli cristiani

ven. 29 ottobre 2021 h.17

Ennio ALOJA

La festa della ‘nzegna animata dal popolo di Santa Lucia

merc. 3 novembre 2021 h. 17

Benedetto DE VIVO

Geochimica ambientale applicata a conoscenza scientifica del territorio campano

giov. 4 novembre 2021 h. 17

Elvira D’ANGELO

English for peace

ven. 5 novembre 2021 h. 17

Elena DE ROSA

Musicoterapia

sabato 6 novembre 2021 h 18

Antonio GIORGIO (attore)- Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

lun. 8 novembre 2021 h.17

Antonio MARFELLA

Terra dei Fuochi: le verità scomode, le priorità disattese

mart. 9 novembre 2021 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

You will not get another body, take care of it. “Uncle Jack”

merc. 10 novembre 2021 h. 18,30

Avventure nel Mondo

Peppe MORETTI

Pasion Colombia

giov. 11 novembre 2021 h.17

Clementina GILY

Oltre la religione: Il messaggio di Gesù che non abbiamo capito

lun. 15 novembre 2021 h. 17

Vittorio ROBERTI

Alimentazione, un killer pericoloso per la mia salute

mart. 16 novembre 2021 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

I Casali – Il Vomero quartiere: Origini – Le Mani sulla città –

I collegamenti

giov. 18 novembre 2021

Clementina GILY – Franco LISTA

Didattica della Bellezza nell’Agro Nocerino-Sarnese

ven. 19 novembre 2021 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

lun. 22 novembre 2021 h. 17

Sabatino CAPORICCI

Problematiche ambientali in spazi confinati di vita e di lavoro: cause e soluzioni individuate

mart. 23 novembre 2021 h. 17

Francesco DIVENUTO

Ruolo e valutazione delle periferie in una urbanistica illuminata

merc. 24 novembre 2021 h. 17

Cristina PENNAROLA

Il potere della parola e l’orizzonte del fantastico

Dalla lettura al gioco: Alice’s adventures in Wonderland di L.Carroll

giov. 25 n ovembre 2021 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Le basiliche costantiniane nelle capitali imperiali

ven. 26 novembre 2021h. 17

Ennio ALOJA

Riti penitenziali e catartici a Guardia Sanframondi

lun. 29 novembre 2021 h. 17

Adriana VALERIO

Monasteri femminili a Napoli

merc. 1 dicembre 2021 h. 17

Francesco AMORETTI

Per una cultura della sicurezza democratica

giov. 2 dicembre 2021 h. 17

Ferruccio DIOZZI

Il fumetto di fantascienza è anche divulgazione scientifica

ven.3 dicembre 2021 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

lun. 6 dicembre 2021 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso di alcoolici

mart. 7 dicembre 2021 h.17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

Caring for your teeth.

“The smiling princess”

giov. 9 dicembre 2021 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Il potere del Sacro femminile trasforma il percorso dell’Essere

ven. 10 dicembre 2021 h. 17

Antonio VIRGILI

I diritti umani in Europa

sabato 11 dicembre 2021 h 18

Antonio GIORGIO (attore)- Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

lun. 13 dicembre 2021 h. 17

Cristina PENNAROLA

Il potere della parola e l’orizzonte del fantastico

Creazioni lessicali e creature fantastiche: what’s a jubjub? And a Jabberwor?

mart. 14 dicembre 2021 h. 18,30

Arturo MARTORELLI

Il cinema che racconta la storia

merc. 15 dicembre 2021 h. 18,30

Avventure nel Mondo

Emanuele D’AMORE

Tanzania

giov. 16 d icembre 2021 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Il sincretismo religioso del presepe popolare napoletano

ven. 17 d icembre 2021 h. 17

Ennio ALOJA

La cantata dei pastori tra dramma sacro a rappresentazioni popolari

mart. 21 dicembre 2021 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

Le Chiese e le Ville del Vomero

lun. 10 gennaio 2022 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso di cocaina

mart. 11 gennaio 2022 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

Seeds and seasons. Plant life cycles.

“Anna’s apple tree”.

merc. 12 gennaio 2022 h. 17

Silvio DE MAJO

Inesperienza medica: ciarlataneria e satira nella Napoli pre-colera 1831-32

giov. 13 gennaio 2022 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Teilhard de Chardin, poeta visionario

sabato 15 gennaio 2022 h18

Antonio GIORGIO (attore)- Franco MANUELE (chitarra)

lun. 17 gennaio 2022 h. 17

Vittorio ROBERTI

Indulgenti o severi con il proprio peso? Quale dieta?

mart. 18 gennaio 2022 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

Le edicole devozionali – La Floridiana e Villa Lucia

merc. 19 gennaio 2022 h. 18,30

Avventure nel Mondo

ven 21 gennaio 2022 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

lun. 24 gennaio 2022 h. 17

Monica BRINDICCI

Eduardo e Napoli

merc. 26 gennaio 2022 h. 17

Gianluca D’AGOSTINO

Giornata della memoria

giov. 27 g ennaio 2022 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Cimitile: la Bibbia dei poveri leggibile nelle basiliche paoliniane

ven. 28 g ennaio 2022 h. 17

Ennio ALOJA

I cippi di s. Antonio abate fuori e dentro le mura di Napoli capitale

lun. 31 gennaio 2022 h. 17

Sabatino CAPORICCI

Pulizia e Igiene con prodotti alternativi ai convenzionali prodotti chimici

mart. 1 febbraio 2022 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli (storia del Vomero)

Il liberty del Vomero – Artisti vomeresi

giov. 3 febbraio 2022 h. 17

Monica BRINDICCI

Eduardo e Napoli

lun. 7 febbraio 2022 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso dell’eroina

mart. 8 febbraio 2022 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

Health and germs. Prevention of disease.

“The story of Edward Jenner”.

merc. 9 febbraio 2022 h. 17

Ilaria VERONESI

L’intelligenza artificiale

giov. 10 febbraio 2022 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Il XX secolo e due testimoni del cammino, la mère e Sri Aurobindo

sabato 12 febbraio 2022 h 18

Antonio GIORGIO (attore) – Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

mart. 15 febbraio 2022 h. 17

Giuseppe LIMONE

Etica e Scienza

merc. 16 febbraio 2022 h. 18,30

Avventure nel Mondo

ven. 18 febbraio 2022 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

mart. 22 febbraio 2022 h. 17

PROCESSO ALLA CITTÀ

Relatore: Paolo Speranza: storico del cinema, direttore di “Cinemasud”

giov. 24 f ebbraio 2022 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Costantinopoli: la monumentalità della Roma anatolica

ven. 25 f ebbraio 2022 h. 17

Ennio ALOJA

Il rione “Sanità” in festa per s. Vincenzo Ferrer, il monacone

giov. 3 marzo 2022 h. 17

Antonio LAVECCHIA

Nuove frontiere terapeutiche dalla ricerca farmacologica

ven. 4 marzo 2022 h. 17

Elena DE ROSA

Musicoterapia

lun. 7 marzo 2022 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso di psicofarmaci

mart. 8 marzo 2022 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

Care for the environment. Ecosystems.

“The drop of honey”.

merc. 9 marzo 2022 h. 17

Mario CASTELLANETA

PIL: usare con cautela

giov. 10 marzo 2022 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Aldous Huxley e Henri Bergson

sabato 12 marzo h 18

Antonio GIORGIO (attore) – Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

lun. 14 marzo 2022 h. 17

Mario MALINCONICO

Un futuro virtuoso per l’ambiente: le bioplastiche

mart. 15 marzo 2022 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

La “funzione” pasquale di Antignano

Le “quattro giornate”

merc. 16 marzo 2022 h. 18,30

Avventure nel Mondo

ven. 18 marzo 2022 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

mart. 22 marzo 2022 h. 17

LA SFIDA

Relatore: Pasquale Iaccio, Università degli Studi di Salerno

giov. 24 marzo 2022 h. 17

Francesco DIVENUTO

Ruolo e valutazione delle periferie in un’urbanistica illuminata

ven. 25 m arzo 2022 h. 17

Ennio ALOJA – La sagra primaverile di s. Giuseppe

giov. 31 marzo 2022 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Napoli: presenze catacombali e basilicali protocristiane

sabato 2 aprile 2022 h 18

Antonio GIORGIO (attore) – Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

mart. 5 aprile 2022 h. 17

IL RE DI POGGIOREALE

Relatore: Salvatore Iorio, storico del cinema

ven. 8 aprile 2022 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

lun. 11 aprile 2022 h. 17

Antonio MARFELLA

Introduzione medico-scientifica all’uso di nuove droghe

mart. 12 aprile 2022 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

The water cycle. “The children of the Water God”

mart. 26 aprile 2022 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

I giornali del Vomero – Vomeresi illustri

merc. 27 aprile 2022 h. 17

Ennio ALOJA

I Misteri della settimana santa in Campania

giov. 28 a prile 2022 h. 17

Amedeo ARENA e Ennio ALOJA

Ravenna: gli splendori musivi della Bisanzio d’Occidente

mart. 3 maggio 2022 h. 17

Gabriella e Annamaria DI MARTINO

Sound. The bat learned to click”.

mart. 10 maggio 2022 h. 17

IL CAMORRISTA

Relatore: Mario Rovinello, storico dell’Istituto C. per la Storia della Resistenza

merc. 11 maggio 2022 h. 18,30

Avventure nel Mondo

merc. 11 maggio 2022 h. 17

Clementina GILY

Oltre la religione: Il percorso collettivo dell’Essere: un piano per l’ascesa dell’umanità

mart. 17 maggio 2022 h. 17

Sergio ZAZZERA

“Il quartiere dei Broccoli” (storia del Vomero)

Curiosità vomeresi – Lo sport

giov. 19 maggio 2022 h. 17

Adriana VALERIO

Eretiche

ven. 20 maggio 2022 h. 17

Mario LEPRE

Storia della canzone napoletana

sabato 21 maggio 2022 h 18

Antonio GIORGIO (attore) – Franco MANUELE (chitarra)

Reading poetico-musicale

mart. 24 maggio 2022 h. 17

GOMORRA: IL FILM E LA SERIE TV

Relatore: Diego Del Pozzo, Accademia di Belle Arti di Napoli

ven. 27 m aggio 2022 h. 17

Ennio ALOJA

La processione “januariana degli inghirlandati” nel cuore di Antignano

PROPOSTA Di FORMAZIONE

per L’ EDUCAZIONE CIVICA

E.I.P ITALIA

Nell’ambito delle proposte di Ethos e Nomos, incentrate sugli incontri con gli esperti nella dimensione dell’approfondimento dei contenuti disciplinari del curriculo, si inseriscono in modo complementare le attività formative per docenti di EIP Italia sull’insegnamento dell’Educazione civica.

La proposta formativa s’incentra sui 3 assi previsti dalla Legge 92/2019, che individua i nuclei fondanti della dell’insegnamento: conoscenza della Costituzione, cultura della sostenibilità e cittadinanza digitale.

Si propone qui un’articolazione-base, ripartita in 4 moduli, destinata a docenti di singole istituzioni scolastiche o di ambiti scolatici territoriali.

Le attività di formazione saranno organizzate in modalità mista, con video-lezioni fruibili in modo asincrono e incontri (fisici o a distanza) sincroni, di cui sono resi disponibili i relativi materiali di studio e di lavoro.

I formatori sono DS e docenti esperti dell’Ufficio studi EIP Italia e docenti dell’Università Lumsa di Roma con cui EIP Italia ha un Protocollo d’Intesa e in attuazione del Protocollo d’ Intesa triennale con il Ministero dell’Istruzione appena rinnovato, come Associazione esperta nelle tematiche trasversali come definite dal Consiglio d’ Europa ed Ente di formazione accreditato MIUR ex D.M 170/2016.

I 4 moduli della proposta base, adattabile alle specifiche esigenze, sono corrispondenti a 4 incontri di 2 ore ciascuno.

Oltre a parti prolusive e a sollecitazioni laboratoriali, è prevista la discussione dei temi affrontati e la condivisione delle buone pratiche realizzate, attraverso il sito www.tavolaperiodicacostituzione.edu.it, repository in rete realizzato da EIP Italia nell’ambito del progetto “Civis sum”, raggiungibile anche attraverso il sito del Ministero dell’Istruzione. Per ulteriori informazioni: sito www.eipformazione.com

Biblio-Mediateca Ethos e Nomos

Via Bernini 50 (scala B)– Napoli

EIP ITALIA Associazione Ecole Instrument de Paix – Sezione Campania

1° Principio universale di educazione civica E.I.P Ecole Instrument de Paix Ginevra 1968 Jean Piaget – Jacques Muhlethaler

“La scuola è al servizio dell’ umanità “

Il ruolo dell’educazione per la formazione della persona e del cittadino

Anno scolastico 2021-22

Mese di ottobre

CICLO DI n.3 INCONTRI di h 2 ciascuno

per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, n.6 ore on line

ANNA PAOLA TANTUCCI: Radici ,patrimonio naturale, culturale e immateriale : elementi fondativi dello sviluppo sostenibile.

OTTAVIO FATTORINI La scuola del futuro: competenze per una cittadinanza planetaria:. (E. Morin)

DANIELE DI CLEMENTE Didattica ludiforme innovativa per l’ insegnamento delle competenze giuridiche ed economiche

ROBERTA CAMARDA Il Debate: avanguardia educativa per “teste ben fatte”

E.I.P Italia Ente accreditato al MIUR per la formazione del personale della scuola ex D.M 170/2016 rilascerà ai partecipanti il credito professionale valido per il portfolio

Per le iscrizioni:

inviare una mail a: civissumeip@gmail.com con i dati personali e la scuola di servizio. Per informazioni cell.3381914613



COLLABORAZIONI

con

ETHOS e NOMOS

Ecole Instrument de Paix EIP- Italia

presidente prof. A. Paola Tantucci

Università Federico II

prof. U. Maria Olivieri

prof. Adriana Valerio

prof. Benedetto De Vivo

prof. Antonio La Vecchia

prof. Adriano Mazzarella

prof. Lelio Mazzarella

prof. Clementina Gily

prof. Gaetano Lombardi

prof. Umberto Fagnano

prof. Gabriella De Martino

prof. Silvio De Majo

Università Luigi Vanvitelli prof. Raffaele Martone

prof. Giovanni Aliotta

prof. Giuseppe Limone

Università Partenope

prof. Mauro Romanelli

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici

prof. Arturo Martorelli

Istituto Campano per la Storia della Resistenza “Vera Lombardi”

prof. Guido D’Agostino prof. Laura Capobianco prof. Mario Rovinello

Amici di Città della Scienza

prof. Ferruccio Diozzi

prof. Laura Franchini prof. Pietro Cerreto

LIDU – Lega Italiana Diritti Umani

prof. Antonio Virgili

Corpo Italiano di San Lazzaro

prof. Antonio Virgili

Centro Studi Internazionali

dott. Alexander Virgili

dott. Francesco Generoso

Club Atlantico

ing. Giosuè Grimaldi

Gruppo Laici Terzo Mondo

dott. Rocco Conte

ISDE – Medici per l’Ambiente Presidente/Napoli dott. Antonio Marfella

prof. Gaetano Lombardi

Quaderni di Cinema Sud

Prof. Paolo Speranza

Società dei Naturalisti

prof. Giovanni Aliotta