Naomi De Crescenzo in costiera amalfitana e Positano

Naomi De Crescenzo fa parlare di sé in costiera amalfitana e a Positano, dov’è stata adocchiata a bordo della sua barca da alcuni delle centinaia di migliaia di fan di Instagram. La modella di origini brasiliane ha pubblicato nelle instastories un video da Positano e dai ristoranti della costa d’Amalfi, riservandole anche uno spazio tra le sue storie in evidenza, dove ha raccolto video di pasti molto ricchi consumati in costa d’Amalfi.

Nata a Guarapari (Brasile) nel 1995, Naomi Selvaggia De Crescenzo è una modella che da anni lavora e vive a Milano. Tra le protagoniste della prima edizione del reality show di MTV Ex on the Beach, è la seconda “sexy influencer” più seguita d’Italia sulla piattaforma, diventata popolare nel settore dell’intrattenimento per adulti: solo Martina Vismara ha più “fans” di lei.

Popolarissima anche su Instagram, dove ha due profili per un totale di 700 mila follower, Naomi De Crescenzo è presente inoltre su TikTok, seguita da 76 mila utenti che non si perderebbero per niente al mondo le sue clip. Ultima curiosità: nel 2017 è stata tra le protagoniste del video della canzone Hypebae, collaborazione tra il rapper polacco Quebonafide e Sfera Ebbasta.