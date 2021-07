Brevi – “Msc, a Genova la formazione per le navi a Gpl”

Msc Crociere ha siglato un’importante partnership con l’Accademia della Marina Mercantile e l’Ente Osservatori Radar per la formazione degli equipaggi destinati alle nuove navi da crociera. La Compagnia marittima dell’armatore sorrentino Gianluigi Aponte per otto anni con Accademia e Ente Osservatori Radar formerà nella base di Genova gli equipaggi delle nuove navi a gas naturale liquefatto. L’apertura di questo nuovo centro di formazione ligure testimonia l’attenzione costante che la compagnia italo-svizzera dimostra per la formazione dei giovani marittimi italiani; si spera, vista l’antica tradizione sorrentina, che lo stesso know-how venga riproposto anche in Campania che quanto a poli scolastici formativi non ha nulla da invidiare a quelli genovesi di Luigi De Rosa.