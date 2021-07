Movida, a Cava de’ Tirreni sanzionati quattro ragazzi. Braccio di ferro contro la movida selvaggia. Nel fine settimana, gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza, guidati dal Vice Questore Giuseppe Fedele , hanno riscontrato quattro violazioni amministrative all’ordinanza 19 della Regione Campania. Nello specifico disposizioni in tema di vendita e consumo di bevande alcoliche. I poliziotti in occasione dell’intensificazione dei servizi di controllo legati al fenomeno della movida in città, verso la quale i cittadini residenti nei pressi dei by night denunciano, costantemente, il disturbo della quiete pubblica, hanno effettuato una serie di controlli amministrativi presso i bar ed i locali di intrattenimento ubicati nel centro cittadino. L’attenzione delle forze dell’ordine si è focalizzato sul rispetto dei limiti di orario previsti per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Dagli accertamenti effettuati, è emerso che in tre bar, tra quelli controllati, continuavano la somministrazione delle bevande in modalità asporto e, comunque, senza servizio ai tavoli, ben oltre il limite orario previsto per le 22.