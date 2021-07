Monica De Gennaro vola alle Olimpiadi di Tokyo. Alla vigilia della cerimonia d’apertura la campana ha raccontato sogni e prospettive. “C’è tanta voglia di gareggiare, perché abbiamo aspettato un anno in più del previsto, un’attesa infinita. Nel gruppo l’atmosfera è ottima, quindi non vediamo l’ora di cominciare domenica scendendo in campo contro la Russia. Cercheremo di dare il massimo e faremo di tutto per arrivare fino in fondo. Ci proveremo perché non vogliamo tornare a casa deluse anche stavolta. Anzi, l’auspicio è restare qui il più a lungo possibile”. Anche il Sorrento si congratula con l’atleta “made in penisola sorrentina” e le augura il meglio: “Monica De Gennaro sarà fiera rappresentante della Penisola alle Olimpiadi di Tokyo che scattano oggi. “Moki”, libero dell’Italvolley femminile, è cresciuta sportivamente a Sorrento ed è legatissima alla sua – e nostra – terra d’origine. Un grande in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia rossoner…azzurra”.