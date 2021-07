Mirko Somma è un nuovo giocatore della FC Costa d’Amalfi

La 𝗙𝗖 𝗖𝗒𝗦𝗧𝗔 π——β€™π—”π— π—”π—Ÿπ—™π—œ comunica di aver completato il tesseramento di Mirko Somma.

π—¦π—–π—›π—˜π——π—” π—§π—˜π—–π—‘π—œπ—–π—”

𝗠𝗢𝗿𝗸𝗼 𝗦𝗒𝗠𝗠𝗔

31/07/1999 nato a San Gennaro Vesuviano (Na)

Centrocampista

Mirko si forma calcisticamente nelle giovanili della Salernitana, sotto la guida di allenatori del calibro di Enzo Fusco, Ciro Ginestra ed altri, fino ad arrivare alla Primavera. Le sue qualitΓ si fanno notare, e la Cavese lo prende giocare in Serie D. A Cava rimane solo un anno, perchΓ¨ tentato dalle avance del Castel San Giorgio, ed in rossoblΓΉ rimane due anni, prima di scegliere il trasferimento in costiera amalfitana. Mirko nasce esterno d’attacco, ma nel tempo si Γ¨ imposto come interno di centrocampo. Dotato di ottima tecnica, gestisce bene le due fasi, ed Γ¨ un calciatore di sicuro rendimento. La societΓ , e tutto lo staff tecnico, Γ¨ felice di dare il benvenuto a Mirko, sicuri che insieme si possano raggiungere gli obiettivi prefissati.