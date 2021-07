Minori, Strada Statale 163 interrotta al km 34+200 a seguito dell’incidente.

SS163 INTERROTTA A MINORI

Causa incidente la zona è interdetta al traffico da e verso il centro di Minori al km 34+200.

Si raccomanda di non convergere verso la zona interessata per non intralciare i soccorsi.

I veicoli provenienti da Salerno per Amalfi potranno utilizzare il valico di Chiunzi

I veicoli che da Amalfi sono diretti a Salerno possono utilizzare la strada per Castiglione

Seguiranno aggiornamenti.