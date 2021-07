Minori: sta per concludersi la V edizione del festival Mediterraneo Horn Meeting

“Il linguaggio della musica è un linguaggio che solo l’anima capisce, ma che l’anima non potrà mai tradurre” (Arnold Bennett).

Sta per concludersi la V edizione del festival Mediterraneo Horn Meeting. Dopo intense giornate di lezioni e fasi eliminatorie per accedere alla finale del concorso, i finalisti si esibiranno nella serata di oggi davanti al pubblico. I ragazzi divisi in tre categorie in base all’età saranno accompagnati nell’esecuzione del brano dal trio Musikanten: al violino il M° Raffaello Galibardi, al pianoforte il M° Guido Carpentieri e al violoncello il M° Roberto Vecchio. La commissione giudicatrice formata dai maestri Roberto Miele, Loris Antiga, Katia Foschi, Giovanni Hoffer e dal presidente di commissione Guido Corti, considerato l’emblema del corno in Italia, premierà i vincitori. Tutto avverrà alle 20,30 nella suggestiva Piazzetta Largo Solai dei Pastai. Sarà una serata dedicata alla musica con l’intervento della famosa soprano M° Barbara Costa che accompagnata dal M° guido Carpentieri intratterrà il pubblico mentre la commissione si riunirà per decretare i vincitori.