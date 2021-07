Minori si prepara per festeggiare Santa Trofimena: il programma. Minori, in Costiera Amalfitana, si sta preparando per festeggiare la sua Santa Patrona, Santa Trofimena, il prossimo mercoledì 13 luglio.

Ovviamente, anche quest’anno a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus ancora in corso, non sarà possibile festeggiare come si è soliti fare, ma ci si prepara per farlo comunque nel migliore dei modi.

Di seguito, il programma della festa così sentita dal popolo minorese: