Minori: recupero del carro gru da parte dei Vigili del Fuoco. Brutto incidente questo primo pomeriggio di venerdì 16 luglio 2021, in Via Torricella, fra Minori e Maiori, a seguito del quale un operaio è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Ruggi di Salerno in condizioni critiche.

Attualmente, i vigili de fuoco stanno provvedendo a rimuovere il carro gru. Il transito, quindi, è interrotto sia da Minori che verso Minori, sia veicolare che pedonale.

Ringraziamo Valeria Civale per foto e video.