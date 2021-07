Minori, provvisoriamente interdetto al traffico un tratto della SS163 Amalfitana

CAMPANIA, ANAS: PROVVISORIAMENTE CHIUSO UN TRATTO DELLA SS163 “AMALFITANA” A MINORI (SA)

a causa del ribaltamento della piattaforma mobile di un mezzo meccanico

deviazioni della circolazione in loco

Provvisoriamente interdetto al transito – in entrambe le direzioni – un tratto della strada statale 163 “Amalfitana”, in corrispondenza del km 32,200, a Minori (SA).

Per cause in corso di accertamento, la piattaforma mobile di un mezzo meccanico – che stava effettuando interventi di ordinaria manutenzione – si è ribaltata, adagiandosi sulla ringhiera di delimitazione, a sbalzo sulla sottostante scogliera.

Sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118, anche per soccorrere l’operaio rimasto ferito; il personale è al lavoro per il ripristino delle normali condizioni di transitabilità nel minor tempo possibile.

Attualmente la circolazione proveniente da Vietri sul Mare è deviata per il Valico di Chiunzi, mentre quella proveniente da Amalfi è deviata per Ravello.