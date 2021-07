Minori, modello per eventi e mare in piena sicurezza, il Sindaco: “diamo il buon esempio”.

Andrea Reale (sindaco di Minori): “Abbiamo stampato materiale informativo multilingue, distribuito presso tutte le attività di Minori, circa l’obbligo della mascherina e tutte le normative da seguire. L’obbligo c’è per tutti, anche per chi è guarito, per chi ha il green pass, per chi è vaccinato”.

Oggi l’anteprima per la 25esima edizione di GustaMinori. Alle ore 21 e 30 in Piazza Cantilena Marisa Laurito intervistata da Gigi Marzullo.

“Materiale informativo anche in inglese.

La Costiera Amalfitana punta sulla sicurezza e dunque con il prezioso supporto della Protezione Civile Millennium, stiamo distribuendo a tutte le attività del paese, avvisi in italiano ed inglese circa l’obbligo della mascherina, le regole di distanziamento e il divieto di assembramento.

I gestori delle attività economiche, nel corso di una apposita riunione hanno dato il loro pieno supporto al fine di far rispettare le regole anti – contagio ai loro clienti

Il mio invito va a tutti i cittadini residenti: diamo il buon esempio agli ospiti che hanno scelto Minori e la Costiera Amalfitana per le loro vacanze, mettiamo tutti la mascherina e rispettiamo le regole. E’ obbligatorio per tutti l’uso della mascherina, sono vietati gli assembramenti.

Nel caso di file presso gli esercizi commerciali va mantenuto il distanziamento di almeno un metro. Nelle attività al chiuso è indicato il numero massimo di utenti consentito. Tali obblighi valgono anche per i vaccinati, per i guariti e per i possessori di green pass”. Lo ha affermato Andrea Reale, sindaco di Minori e delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana.

E oggi, tra poche ore, la seconda anteprima di GustaMinori per la 25esima edizione.

“Non ci fermiamo ma ancora una volta nel mondo andrà il modello “Costiera Amalfitana”.

“Gli eventi sono possibili ma nel rispetto rigoroso del contingentamento, del distanziamento, dell’uso corretto delle mascherine – ha continuato Andrea Reale – e siamo oramai alla vigilia della 25esima edizione dell’evento di maggiore richiamo in Costiera Amalfitana che è GustaMinori. Stiamo valutando un Press Tour con presentazione aperta alla stampa ma intanto partono le anteprime e dopo Lino Banfi, avremo tra poche ore la grande Marisa Laurito”.