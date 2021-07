Minori, l’invito del sindaco: “Indossare la mascherina, soprattutto in ambienti al chiuso”. In questo momento in cui i contagi stanno salendo a livello nazionale, sul territorio comunale di Minori, in Costiera Amalfitana, sono arrivate ad essere sette le persone attualmente postive.

Il sindaco e Delegato alla Sanità della Costiera Amalfitana, Andrea Reale, dunque, ricorda ai cittadini l’importanza dell’indossare i dispositivi di protezione.

“Un accorato appello a tutti gli operatori economici, in special modo chi opera al chiuso, ad invitare i propri clienti ad indossare la mascherina prima di entrare e ad osservare i dovuti distanziamenti. Insieme possiamo farcela!”