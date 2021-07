Minori, le telecamere del programma di Rai1 “Estate in diretta” si accendono sull’amore di Lucrezia e Matteo

Le telecamere della trasmissione di Rai1 “Estate in Diretta”, condotta da Roberta Capua e Gianluca Semprini, oggi si sono accese sulla cittadina di Minori in costiera amalfitana. La storica inviata Barbara Di Palma, in diretta dal centro di benessere “Otium S.p.A.”, in occasione della festa di addio al nubilato di Lucrezia che si sposerà tra due mese e che in diretta ha ricevuto un commovente messaggio dal suo futuro sposo Matteo che le ha espresso davanti all’Italia il suo amore e la sua gioia nel coronare a breve il loro sogno d’amore.