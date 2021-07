Minori, l’amministrazione comunale dà il benvenuto a tutti i partecipanti della V Edizione del Festival Mediterraneo Horn Meeting.

La comunità di Minori Città del Gusto da il benvenuto a tutti i partecipanti della V Edizione del festival Mediterraneo Horn Meeting. E’ un piacere ospitare, per il quinto anno consecutivo a Minori in Costa D’Amalfi divenuta culla della musica, i più importanti maestri cornisti provenienti dai principali teatri italiani e europei. Un abbraccio a tutti i ragazzi che si impegnano a far sì che la loro passione possa diventare un domani la loro professione. La musica rende gli uomini liberi e sensibili per cui un augurio a questi ragazzi futuri uomini del domani. Un ringraziamento va al Maestro Antonio Proto ideatore di questo evento che da sempre segue i giovani cornisti per la loro crescita artistica. Un buon lavoro a tutti per questi cinque giorni di lezioni, musica e concerti.