Minori: laboratori ludici per i bambini dai 5 ai 10 anni. Qui i dettagli

Minori (Costiera Amalfitana): laboratori ludici per i bambini dai 5 ai 10 anni. Qui i dettagli

L’Amministrazione Comunale di Minori (Sa) intende organizzare una serie di attività ludico ricreative per bambini dai 5 ai 10 anni da svolgersi dal Lunedi al Venerdì dalle 17.00 alle 19.00 presso l’area verde adiacente al Micronido in via Lama.

In considerazione delle vigenti linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la famiglia per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini per l’emergenza Covid 19, risulta necessario per l’ente conoscere il numero degli eventuali bambini partecipanti per l’organizzazione del personale e degli spazi. In caso di richieste superiori a n. 20, si procederà all’alternanza dei gruppi, così da consentire la partecipazione a tutti i richiedenti.

Si chiede, pertanto, di compilare la scheda allegata di adesione e inviarla via mail all’indirizzo di posta elettronica:

info@comune.minori.sa.it entro sabato 24 Luglio 2021

clicca qui per la scheda di adesione