Minori: i fuochi d’artificio per festeggiare Santa Trofimena. Nel corso della giornata di ieri, martedì 13 luglio 2021, a Minori, in Costiera Amalfitana, i cittadini hanno festeggiato la Santa Patrona, Santa Trofimena.

Ovviamente, anche quest’anno a causa delle restrizioni legate alla pandemia da Coronavirus ancora in corso, non è stato possibile festeggiare come si è soliti fare, ma ci si è preparati per farlo comunque nel migliore dei modi.

Per celebrare l’occasione, si sono potuti ammirare degli splendidi fuochi d’artificio.

Foto di Valeria Civale