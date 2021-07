Anteprima. Minori, i carabinieri di Amalfi sequestrano l’autogru . Gli uomini dell’Arma , di concerto con la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, hanno posto sotto sequestro l’autogru dopo il drammatico incidente di oggi, che poteva essere mortale.

L’autogru , come ha anticipato Positanonews, ha perso l’equilibrio probabilmente per il cedimento di uno dei pistoni che sostenevano il mezzo ancorato all’asfalto, o anche per un errore di manovra, perchè comunque l’autogru non è precipitata giù.

L’operaio di 42 anni della provincia di Caserta è finito sulle rocce e poteva perdere la vita, ora si trova in traumatologia all’Ospedale “Ruggi” a Salerno. L’altro operaio è rimasto, un 40enne della provincia di Napoli, è rimasto nell’abitacolo e ha subito una ferita alla gamba prontamente curata all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello .

Intanto la S.S. 163 bloccata per tutto il pomeriggio in Costiera amalfitana è stata riaperta.