Minori: distribuzione di avvisi in italiano ed inglese circa obbligo di mascherina, regole di distanziamento e divieto di assembramento. A chiedere ai suoi cittadini di dare il buon esempio a tutti coloro che hanno scelto Minori, in Costiera Amalfitana, per le loro vacanze è direttamente il sindaco e delegato alla Sanità per la Costa d’Amalfi, Andrea Reale:

Dal pomeriggio di oggi, con il prezioso supporto della Protezione Civile Millennium, stiamo distribuendo a tutte le attività del paese, avvisi in italiano ed inglese circa l’obbligo della mascherina, le regole di distanziamento e il divieto di assembramento – informa.

I gestori delle attività economiche, nel corso di una apposita riunione hanno dato il loro pieno supporto al fine di far rispettare le regole anticontagio ai loro clienti Il mio invito va a tutti i cittadini residenti: diamo il buon esempio agli ospiti che hanno scelto Minori per le loro vacanze, mettiamo tutti la mascherina e rispettiamo le regole.

Insieme supereremo questo periodo di particolare attenzione.