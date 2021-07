Minori, cartello di eventi improntato alla “qualità in sicurezza”

Minori (Costiera Amalfitana), cartello di eventi improntato alla “qualità in sicurezza”.

Nell’estate dell’atteso ritorno alla normalità, Minori torna a proporre un cartello di eventi improntato alla “qualità in sicurezza”. La musica d’autore, gli ensemble strumentali, gli appuntamenti bandistici ribadiranno l’affermata passione musicale della nostra città; le tavole rotonde, le presentazioni di libri, le serate di cinema coniugheranno intrattenimento e cultura; gli incontri con famosi personaggi dello spettacolo saranno occasione di particolare richiamo; le proposte teatrali, a partire dagli allestimenti del “GustaMinori”, confermeranno una tradizione consolidata negli anni; e poi la gastronomia, l’artigianato, l’attenzione alle risorse locali: tutto nel segno di una piacevolezza ricca di contenuti. Al programma di base, poi, potranno aggiungersi eventi particolari “last minute”, che verranno annunciati di volta in volta. Nella certezza di avere ancora una volta corrisposto alle attese, l’Amministrazione Comunale rivolge l’ennesimo forte richiamo alla responsabilità individuale nel rispetto delle regole sanitarie: impegnarsi per la ripartenza è un obbligo cui nessuno può sottrarsi. Buon divertimento e buona estate a tutti.

Lunedì 12 luglio

ore 19,00 Basilica di S. Trofimena

Commemorazione dei caduti di tutte le guerre

Martedì 13 luglio

Centro Storico

Concerto Bandistico “Città di Minori” – Omaggio a S. Trofimena

Da Venerdì 16 a Domenica 18 luglio

Lungomare California

Gusto Italia in tour

Venerdì 16 luglio

ore 20,00 Lungomare California

Presentazione del video “Sentiero dei Limoni”

Sabato 17 luglio

ore 21,00 Piazza Cantilena

Letto ad una piazza con GIGI MARZULLO E LINO BANFIInterventi musicali di Roberto Ruocco

Lunedì 19 luglio

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

Presentazione del libro “Il canto del silenzio” di Massimo Bignardi e Corradino

Pellecchia

Da Mercoledì 21 a Domenica 25 luglio

MEDITERRANEO HORN MEETING – simposio cornistico

Mercoledì 21 luglio

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

Presentazione del libro “Virali” di Francesco Del Pizzo e Pasquale Incoronato

Giovedì 22 luglio

ore 19,00 Lungomare California

Saggio dell’Associazione Ginnastica Ritmica

Da Venerdì 23 a Domenica 25 luglio

Lungomare California

Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato a cura delle Associazioni Ranch

Star e La Soffitta in piazza

Sabato 24 luglio

ore 21,00 Largo Solaio de’ Pastai

Finale del Concorso a premi del Mediterraneo Horn Meeting, con la

partecipazione straordinaria del Trio Musikanten

Domenica 25 luglio

ore 19,00 Specchio d’acqua antistante l’arenile di Minori

Navigando tra i suoni del mare

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

Concerto Jazz a cura del Mediterraneo Horn Meeting

Giovedì 29 luglio

ore 21,00 Largo Solaio de’ Pastai

RASSEGNA “LARGO SOLAIO DE’ PASTAI” – prima serata

Concerto per violino solo di Salvatore Lombardo, professore d’orchestra presso il Teatro San Carlo di Napoli

Da Venerdì 30 luglio a Domenica 1 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato a cura delle Associazioni Ranch

Star e La Soffitta in piazza

Venerdì 30 luglio

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

I “Piazza Cantilena” in Concerto

Sabato 31 luglio

ore 21,00 Piazza Cantilena

Letto ad una piazza con GIGI MARZULLO E MARISA LAURITO

Interventi musicali di Roberto Ruocco

Domenica 1 agosto

ore 21,00 Largo Solaio de’ Pastai

Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai” – seconda serata

Concerto de “Il Cinquetto”

Da Venerdì 6 a Domenica 8 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato a cura delle Associazioni Ranch

Star e La Soffitta in piazza

Venerdì 6 agosto

ore 21,00 Piazza Cantilena

Presentazione della 25ma edizione del Gusta Minori

Domenica 8 agosto

ore 6,00 Pontile Molo d’attracco

Preludiando sul mare con il Concerto Bandistico Città di Minori

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

Serata omaggio a Franco Califano con Sandro Presta

Lunedì 9 agosto

ore 21,00 Largo Solaio dei Pastai

Rassegna cinematografica “Il Cinema: genio e sregolatezza”

Bohemian Rhapsody, diretto da Bryan Singer (2018, UK-USA – 20th Century Fox)

Martedì 10 agosto

ore 21,00 Largo Solaio dei Pastai

Rassegna cinematografica “Il Cinema: genio e sregolatezza”

Rocketman, diretto da Dexter Fletcher (2019, UK-USA-Canada – Paramount

Pictures, 20th Century Fox)

Giovedì 12 agosto

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

MARIO STEFANO PIETRODARCHI in concerto

Venerdì 13 agosto

ore 21,00 Largo Solaio dei Pastai

Rassegna cinematografica “Il Cinema: genio e sregolatezza”

Green Book, diretto da Peter Farrelly (2018, USA – Eagles Pictures)

Da Venerdì 13 a Domenica 15 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato a cura delle Associazioni Ranch

Star e La Soffitta in piazza

Martedì 17 agosto

ore 21,00 Largo Solaio de’ Pastai

Rassegna “Largo Solaio de’ Pastai” – terza serata

Concerto del quartetto d’archi “Quartetto campano”

Giovedì 19 agosto

ore 21,00 Atrio Scuole elementari

Tour Terre Amiche X edizione – Il Teatro instabile presenta Natale in Casa Cupiello

Venerdì 20 agosto

ore 21,00 Piazza Cantilena

Concerto di ROBERTO VECCHIONI

Da Venerdì 20 a Domenica 22 agosto

Lungomare California

Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato a cura delle Associazioni Ranch

Star e La Soffitta in piazza

Sabato 21 agosto

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

“Minori letteraria”, ricordando Luigi Di Lieto, Fulvio Di Lieto e Daniele

Lembo. Coordina Alfonso Bottone

Da Domenica 22 a Domenica 29 agosto

25ma edizione di GUSTA MINORI

Martedì 24 agosto

ore 18,30 Piazza Cantilena

Convegno

Dalle ore 20,30

La notte del panettone italiano in riva al mare

Lunedì 30 agosto

ore 21,00 Piazzetta Maggiore Garofalo

Tavola rotonda con il Dottor Raffaele Ruocco e la Dottoressa Marianna Lucibello “Sopravvivere al cibo: il giusto approccio per vivere un equilibrio stabile e duraturo con peso, alimentazione, corpo, emozioni.”

Martedì 31 agosto

ore 21,00 Piazza Cantilena

Concerto del M° LORENZO HENGELLER

Giovedì 2 settembre

ore 19,00 Basilica di S. Trofimena

Ordinazione diaconale di don Daniele Civale

Venerdì 3 settembre

ore 21,00 Largo Solaio dei Pastai

Presentazione del libro “L’uomo è l’acqua” del prof. Armando Sangiorgio

Sabato 4 settembre

ore 21,00 Piazza Cantilena

CostieraArte

Domenica 5 settembre

ore 21,00 Solarium discesa centrale

CostieraArte