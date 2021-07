Minori: ancora interdetta la strada, il ripristino della viabilità è previsto in tarda serata. Allo stato attuale si attende l’intervento di una gru di grandi dimensioni dei Vigili del Fuoco, al fine di consentire la rimozione del mezzo meccanico ribaltato.

A seguito di tale rimozione, Anas valuterà le necessarie azioni da intraprendere per il ripristino della circolazione: al momento si prevede di attivare una delimitazione dell’area danneggiata – in corrispondenza della ringhiera al km 34,200 – con l’installazione di new jersey e relativa segnaletica di preavviso.

L’ultimazione di tali operazioni di ripristino della viabilità è prevista nella tarda serata.